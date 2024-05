Mai-Kundgebung in Neuss Hunderte Menschen demonstrieren für Arbeitnehmerrechte

„Wir haben harte Zeiten hinter uns und auch noch vor uns. Wir leiden noch heute unter den Folgen von Corona, dem Ukraine- und Nahost-Krieg und den Folgen der Inflation“, so der DGB-Kreisvorsitzende in seiner Begrüßungsrede an die Demonstranten und Besucher auf dem Marktplatz. Er sehe aber nicht nur die negativen Dinge aus der Vergangenheit und der Gegenwart, sondern wolle an diesem Tag der Arbeit auch die besonderen Erfolge der Gewerkschaften hervorheben: Die Erhöhung des Wohngeldes und die Energiekostenbremse, die große Löcher in den Portemonnaies der Menschen stopften, wären nur dank des starken Einsatzes der Gewerkschaften zustande gekommen.