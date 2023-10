Mädchentage in Neuss Ein Ferienprogramm mit Sandstrahlgerät und Perlen

Eine Gruppe von Mädchen hatte sich vor dem Jugendzentrum der Reformationskirche versammelt. Gespannt beobachteten sie Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin Cornelia Pastohr bei ihrer Arbeit. „Vorsicht, jetzt wird es laut und es spritzt“, warnte sie, bevor sie zum Sandstrahlgerät griff. Nach wenigen Sekunden hatte Pastohr den Buchstaben „D“ und ein Herz in den Stein gefräst. „Wer ist die Nächste?“, fragte die Neusserin und schaute in die Traube an Mädchen. In ihren Händen hielten sie jeweils einen Stein, der mit einer selbst gestalten Folie beklebt war. In die Folie hatten die Mädchen zuvor mit einem Skalpell Muster und Buchstaben geritzt. Es war nur eine von zahlreichen Aktionen, an denen sich insgesamt 30 Neusserinnen im Alter zwischen elf und 15 Jahren im Rahmen der diesjährigen Mädchentage ausprobieren konnten.