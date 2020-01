Politik-Nachwuchs in Neuss : Junge Liberale wählen Alt-Vorsitzenden ab

Politik-Nachwuchs in Neuss

Neuss Maxim Chalotra verliert Ämter in Orts- und Kreisvorstand. Vorwurf: Unkritische Haltung zur FDP Neuss.

Maxim Chalotra ist von den Jungen Liberalen (JuLis) in Stadt und Rhein-Kreis abgestraft worden. Der 19-jährige Bank-Azubi wurde auf der Mitgliederversammlung im Gasthaus „Im Dom“ in einer Kampfabstimmung mit knapper Mehrheit aus dem Vorsitzendenamt der JuLi-Ortsgruppe gedrängt und beim Kreiskongress des FDP-Nachwuchses am gleichen Tag und Ort nicht mehr für den Vorstand vorgeschlagen. Ihm hatte der Neusser als zweiter Vorsitzender angehört.