Stadtgeschichte und Museum : LVR fördert Kultur im Rhein-Kreis Neuss

Neuss Mit 7,1 Millionen Euro möchte der LVR das kulturelle Geschehen im Rheinland unterstützen: Auch der Rhein-Kreis würde Zuwendungen erhalten. Welche Projekte dafür auserwählt wurden.

Der Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR) hat in seiner Sitzung unter Leitung von Jürgen Rolle die Förderung von 105 Kultur-Projekten mit rund 7,1 Millionen Euro in rheinischen Städten und Kreisen empfohlen.

Darunter ist auch der Rhein-Kreis Neuss vertreten, der demnach Zuwendungen in Höhe von 55.000 Euro erhalten würde. Konkret sollen damit zwei Projekte im Kreis gefördert werden: Da wäre zum einen die historische Aufarbeitung der Kaarster Stadtgeschichte zwischen den Jahren 1918 bis 1949; zum anderen würde die Neueinrichtung der Dauerausstellung des Rheinischen Schützenmuseums Neuss finanziell unterstützt. Schon in früheren Jahren gingen Zuwendungen an die Kulturprojekte im Rhein-Kreis: Im vergangen Jahr waren 210.000 Euro für vier Projekte im Kreis angesetzt.

Mit seiner Regionalen Kulturförderung unterstützt der LVR Maßnahmen, die das kulturelle Erbe im Rheinland, die kulturelle Vielfalt und Infrastruktur nachhaltig stärken. Dazu zählen unter anderem Projekte zu Archäologie, Denkmalschutz, Heimatpflege, Rheinischer Geschichte, kultureller Bildung, Vermittlung, Kooperation und kulturelle Veranstaltungen. „Das Rheinland lebt und ist geprägt von einem breiten kulturellen Angebot und zahlreichen Aktivitäten. Sie vermitteln das, was das Leben in unserer Region seit mehr als 2.000 Jahren ausmacht“, sagt Rolle, „durch die aktuellen Herausforderungen wie zum Beispiel Klimaerwärmung, Energiekrise oder Corona sind wir mehr denn je aufgerufen, diese Vielfalt konkret zu unterstützen.“ Die abschließende Entscheidung über die Förderung trifft der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung am 7. Dezember.