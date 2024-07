Mit 27 Jahren an der Spitze Junge Leitung bringt frischen Wind in Neusser Kita

Aktuell bereitet sich die Lukita Meertal auf die „neuen“ Kinder vor, die ab 1. August in der Seestern-, der Korallen- und der Seepferdchen-Gruppe aufgenommen werden. Insgesamt stehen in dem modernen Gebäude mit tollem Außenspielgelände 65 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zur Verfügung. „Wir arbeiten in einem geschlossenen Konzept, sodass die Kinder feste Bezugspersonen in ihren Gruppen haben“, erklärt Rothhausen, die künftig auch gruppenübergreifende Angebot machen möchte. In ihrem Büro, dessen Tür in der Regel für Kolleginnen, Eltern, aber auch die Kinder weit geöffnet ist, richtet sie unterdessen gerade eine Spielecke ein, in die sich einzelne Kleine auch mal ruhig zurückziehen können.