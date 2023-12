Lukaskrankenhaus in Neuss Vom Himmel hoch kommt der Nikolaus her

Es rumpelt und poltert auf dem Dach der Kinderklinik in Neuss. „Ich sehe einen großen Mann mit einem roten Mantel“, sagt Elke Fischer-Giersberg, Erzieherin im Lukaskrankenhaus am Rheinland Klinikum, beim Blick aus dem Fenster. Ungläubige Kinderaugen schauen sie an. Ein Patientenbesuch des Nikolaus am 6. Dezember ist Tradition, normalerweise kommt dieser jedoch durch die Tür. Deshalb staunen nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Mitarbeiter über den Mann im roten Mantel, der plötzlich vor dem Fenster erscheint. Hinter ihm tauchen noch ein weiterer Nikolaus, ein Engel und ein Feuerwehrmann auf. Ausgestattet mit einem Sack voller Geschenke überraschten die vier Höhenretter der Neusser Feuerwehr die Kinder, als sie sich am Mittwoch vom Dach der Kinderklinik aus rund 20 Metern abseilten.