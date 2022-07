Lukaskrankenhaus Neuss : „Zwillingboom“ und Geburtenrekord

Neuss Ein Zwillings-Eintrag nach dem anderen muss in diesen Tagen im großen Geburtenbuch auf der Mutter-Kind-Station im Lukaskrankenhaus vermerkt werden. Frederik und Valentin, die Angela Kremer gerade zur Welt gebracht hat, waren schon das achte Zwillingspaar – allein in diesem Monat.

Das freut auch Dominik García-Pies, den ärztlichen Leiter der Geburtshilfe: „Natürlich ist jede Geburt einzigartig. Als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe sind wir aber auch auf Mehrlingsgeburten spezialisiert und können mit unserem tollen Team immer die bestmögliche Versorgung sicherstellen.“ Unter diesem hohen Zwillings-Aufkommen gab es dann noch eine ganz besondere Zahl: Am 9. Juli – nur eine Woche spätr als im Vorjahr – kam es zur 1000. Geburt in diesem Jahr. Der Rekord von 2000 Geburten in einem Jahr, der 2021 aufgestellt wurde, kann also immer noch geknackt werden. -nau