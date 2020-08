Lukaskrankenhaus Neuss : 96-Jähriger freut sich nach komplexem Eingriff auf „einige schöne Jahre“

Freuen sich über den Erfolg des Eingriffs: (v.l.) Michael Haude, August Kordes und Ioana-Maria Fiszl. Foto: Rheinland Klinikum

Neuss August Kordes wurden wegen eines akuten Koronarsyndroms sieben Stents implantiert. Der Eingriff war in seiner Form ein Novum am Lukaskrankenhaus in Neuss – und ein voller Erfolg.

An einem Tag feiert August Kordes seinen 96. Geburtstag, einen Tag später liegt er im Krankenhausbett. Es stand schlecht um das Herz des Neussers, als er ins Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin des Rheinland Klinikums kam: Ein akutes Koronarsyndrom mit der Gefahr eines Herzinfarkts lag vor – auch wegen der schwachen Pumpleistung des Herzens. Eine Katheteruntersuchung zeigte sieben komplexe Engstellen in den Herzkranzaterien. Eine Bypass-Operation war in diesem Fall keine Option. Hilfe gab es dennoch.

Mit seinem Team setzte Michael Haude, Chefarzt der Medizinischen Klinik I im Lukas und Direktor des Herz-Zentrums, dem Patienten minimal-invasiv sieben Stents ein. Stents sind Gefäßstützen, die als medizinisches Implantat Gefäße offen halten. Während des Eingriffs kam es zu einem Novum im Lukas: Denn um das Herz in seiner Pumpleistung während der Untersuchung zu unterstützen, führten die Ärzte zusätzlich eine Mikro-Pumpe ein. Diese saugte mittels einer kleinen Turbine pro Minute 2,5 Liter Blut aus der linken Herzkammer und führte es in die Hauptschlagader. Die Pumpe wurde schließlich wieder entfernt. Es war jedoch das erste Mal, das im Lukaskrankenhaus dieser Eingriff in der pumpen-unterstützten Form in diesem Alter durchgeführt wurde.

Das hohe Alter des Patienten war für Chefarzt Michael Haude aber kein Hinderungsgrund. „Ich habe mich mit ihm unterhalten, und seine lebensbejahende Einstellung war ganz offensichtlich. Natürlich erhält er die Versorgung, die auch einem jüngeren Patienten zuteil würde“, sagt er. Den Eingriff hat August Kordes gut überstanden, sodass er einige Tage später wieder zu seiner Frau, mit der er seit 61 Jahren verheiratet ist, heimkehren konnte. Bei der Entlassung dankte er seinem behandelnden Arzt tief bewegt und sagte: „Jetzt freue ich mich noch auf einige schöne Jahre.“

(capf)