Jahrestagung der HNO-Ärzte in Neuss: HNO-Ärztekongress spricht über Musikermedizin

Jahrestagung der HNO-Ärzte in Neuss

Neuss Chefarzt vom „Lukas“ lädt als Tagungspräsident ein.

Schon der Titel lässt erahnen, dass die Jahrestagung der „Vereinigung westdeutscher Hals-Nasen-Ohrenärzte von 1897“ an diesem Wochenende einen besonderen Schwerpunkt hat: „Wer fühlen will, muss hören!“

Dieses Zitat des Geigers Daniel Hope, das die einstige Redensart zur angedrohten Kinderzüchtigung umkehrt, hat Professor Andreas Neumann, Chefarzt der Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde am Lukaskrankenhaus, bewusst übernommen. Denn als Tagungspräsident für das Treffen von etwa 250 HNO-Ärzten im Zeughaus stellt er das Thema Hören in den Mittelpunkt. „Hören ist ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens“, sagt Neumann. Nicht oder nur schwer hören zu können, reduziere die Lebensqualität immens.

Etwa 14 Millionen hörbeeinträchtigte Menschen gibt es nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes. Diese Zahl steige aufgrund der demographischen Entwicklung, so Neumann. „Warum sollen die in ihrer Stille leben?“, fragt Neumann eher rhetorisch. Denn auf dem Gebiet der Hörgeräte-Systeme, insbesondere der Hörgeräte-Implantate, hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel getan. Neumann weiß darum, zählt er doch zu den renommiertesten Ärzten auf dem Gebiet der Hörgeräte-Implantate.