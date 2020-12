Lukaskrankenhaus in Neuss : Eine Operation mit Hilfe von „da Vinci“

Neuss Für ein in der Urologie des Rheinland-Klinikums entwickeltes Verfahren ist jetzt erstmals der „da Vinci“-Operationsroboter eingesetzt worden.

Für ein in der Urologie des Rheinland-Klinikums entwickeltes Verfahren ist jetzt erstmals der „da Vinci“-Operationsroboter eingesetzt worden: Einer Patientin, die an einer Beckenbodensenkung litt, wurde ein individuell („autolog“) beschichtetes Netz eingesetzt, das das Gewebe nachhaltig stützt. Eine Senkung tritt häufig auf. Nach mehrfachen Geburten kommt das durchaus vor, auch eine Harninkontinenz kann dann die Folge sein.

In der Urologie hat das Ärzteteam um Chefarzt Thomas Otto ein spezielles Verfahren entwickelt: Das einzusetzende Netz wird mit körpereigenem Blutplasma beschichtet. Wie Studien belegen, ist so die Gefahr einer Fremdkörperabstoßung reduziert, zudem heilt das Netz besser in das Gewebe ein. Die Methode ist seit 2020 vom Deutschen Patentamt exklusiv für das Rheinland Klinikum patentiert worden. Jens Bagner, Oberarzt der Urologie, hat erstmals ein autolog beschichtetes Netz mithilfe des „da Vinci“ eingesetzt.

Dabei sind zwei innovative Verfahren miteinander kombiniert worden. Vier Arme mit Instrumenten und einer Kamera sind an der Patientin „angedockt“, der Operateur sitzt an einer Konsole und steuert die Instrumente per Stick. Jens Bagner ist von dem Einsatz des Spezialnetzes mit dem hochkomplexen Roboterassistenten begeistert: „Wir haben eine deutlich präzisere Sicht auf wichtige Organstrukturen und können so das Netz noch präziser positionieren. Auch erreichen wir für die Patientin eine deutlich kürzere Verweildauer.“