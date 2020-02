Unter Top-Arbeitgebern Deutschlands : Lukaskrankenhaus in Neuss ausgezeichnet

Lukaskrankenhaus in Neuss ausgezeichnet

Neuss Das Lukaskrankenhaus zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und ist bester Arbeitgeber unter allen kommunalen Kliniken in Deutschland. Das ist Ergebnis eines Rankings des Magazins Focus Business und des Bewertungsportals kununu.

„Wer gute Leute, will, muss viel bieten: Sinn und Soziales, Wertschätzung und Diversität“, heißt es in dem Focus-Heft. Basis der Erhebung waren etwa 900.000 Unternehmensprofile auf kununu, die dann nach bestimmten Kriterien gefiltert wurden. Auf dem Portal kununu bewerten Arbeitnehmer detailliert anhand zahlreicher Kriterien ihren Arbeitgeber. Aus den Bewertungen und ihrer Anzahl erstellte Focus Business eine Liste von 1000 Top nationalen Arbeitgebern mit mehr als 500 Mitarbeitern.

In der Branche Gesundheitswesen, Soziales und Pflege belegt das Lukaskrankenhaus deutschlandweit den 12. Platz. Unter den 34 Erstplatzierten findet sich kein weiteres kommunales Krankenhaus: In dieser – nicht eigens ausgewiesenen Gruppe – ist das Lukaskrankenhaus nationaler Spitzenreiter. „Dieses sensationelle Ergebnis ist für uns ebenso Bestätigung wie Auftrag: Wir dürfen nicht nachlassen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze zu bieten“, so Dr. Krämer: „Das galt für das Lukaskrankenhaus, das gilt für unser Rheinland Klinikum.“