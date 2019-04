Luftreinheit in der Stadt Neuss verbessert : Kritik an EU-Quote für „saubere“ Busse

Neuss Kommunale Unternehmen sollen ihre Busflotten schneller auf alternative Antriebe umstellen. Das könnte den ÖPNV teurer machen oder zur Angebotsreduzierung führen, warnen Kritiker. Die Stadtwerke reagieren (noch) gelassen.

Zum ersten Mal seit in Neuss die Luftqualität überwacht wird, werden an der Messstelle Friedrichstraße die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten. Das geht aus dem am Dienstag vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) veröffentlichten Jahresbericht zur Lufthygiene hervor, der landesweit eine leichte Verbesserung der Luftqualität dokumentiert.

Messergebnisse An der Batteriestraße blieb die Belastung mit 45 Mikrogramm stabil. Der Wert an der Krefelder Straße verschlechterte sich auf 44 (+2), an der Friedrichstraße verbesserte er sich auf 40 Mikrogramm (-1).

An diesen Vorgaben übt der Deutsche Städtetag massive Kritik. Es sei zu befürchten, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, „dass das ÖPNV-Angebot langfristig teurer wird oder sogar reduziert werden muss“, sagt er. „Das wären genau die falschen Signale“, sagt Dedy, denn für eine Verkehrswende müsse gerade jetzt der ÖPNV ausgebaut und attraktiver werden. Problematisch an der Richtlinie ist ferner, dass es derzeit nur wenige marktreife Modelle für emissionsfreie Busse gibt – die zudem deutlich teurer als solche mit Diesel-Aggregaten sind. Das kann auch Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer bestätigen. Als das Unternehmen im Vorjahr – als erster Verkehrsdienstleister am Niederrhein – einen Elektrobus anschaffen wollte, sei nach europaweiter Ausschreibung nur ein einziges Angebot von einem deutsch-türkischen Konsortium abgegeben worden. Dieser Bus wurde im November in die Flotte übernommen und ist seitdem im Testbetrieb eingesetzt. Erst wenn der abgeschlossen ist, so Scheer, würden die Stadtwerke entscheiden, ob sie die Kaufoption für zwei weitere Elektrobusse wahrnehmen. Dann könnte die Linie 842 (Lukaskrankenhaus-Rheinparkcenter) als erste komplett elektrisch betrieben werden. Aber richtig glücklich scheint das Unternehmen mit dem E-Bus nicht zu sein. „Die Technik ist nicht ausgereift, aber das wussten wir auch“, sagt Scheer. Der Bus werde daher eher selten im Linienbetrieb eingesetzt. Um parallel noch andere Antriebstechnologien wie Erdgas oder Wasserstoff zu testen, seien die Stadtwerke Neuss am Ende doch zu klein, sagt Scheer. Man verfolge aber die Entwicklung und die Erfahrungen anderer Unternehmen mit diesen Antriebsarten interessiert.