Neujahrsempfang der SPD Neuss Werbung für eine Mitmach-Gesellschaft

Batens Rede war zweifelsohne Höhepunkt eines Empfangs, der an neuem Ort und von einer neuen Parteiführung organisiert wurde. Rosemarie Franken-Weyers, die seit einem Jahr mit Thiel an der Spitze des SPD-Stadtverbandes steht, hatte sich für die neue Location stark gemacht und zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Sie führte mit Thiel, den sie – mit Hinweis auf seinen neuen Beziehungsstatus – als „Heinrich, den frisch Verlobten“ neckte, durch den Abend. Und sie konnte am Ende stolz vermelden, dass für das inklusive Theaterensemble „Perfekt ist sooo langweilig“ und den Kampf des Sozialdienstes katholischer Frauen gegen Gewalt gegen Frauen jeweils 850 Euro an Spenden gesammelt werden konnten.