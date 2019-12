Neuß-Grevenbroicher Zeitung : Ein kenntnisreicher Erklärer

Ludger Baten, langjähriger Redaktionsleiter und inzwischen Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, ist bald Pensionär und bleibt doch seiner NGZ verbunden. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Es macht Freude und bringt Erfolg, wenn man mit einem Partner wie Ludger Baten unterwegs ist. Und damit soll nach dem letzten Tag des Jahres 2019 noch lange nicht Schluss sein.

Wer in Neuss unterwegs ist, trifft irgendwann sicher auf Ludger Baten. Wer dann mit Ludger Baten spricht, lernt Neuss zu verstehen. Denn kaum einer kann die Neusser Seele so gut beschreiben wie der rasende Reporter lue-, der seit mehr als vier Jahrzehnten Neuss studiert und damit auch ohne Prüfung zum Dr. NE promoviert hat.

Baten kennt fast jeden und jeder, der in dieser wunderbaren Stadt am Rhein was zu sagen (in Kirche, Kultur oder Kneipe) oder zu befehlen (Schützen!) hat, kennt, schätzt und respektiert den langjährigen Redaktionschef der angestammten Neuß-Grevenbroicher-Zeitung und seine pointierte Schreibe.

Info Beginn bei der NGZ als Sportredakteur Geboren 6. Juli 1954 in Isselburg (Kreis Rees; heute Kreis Borken) Ausbildung Abitur in Bocholt am St.-Georg-Gymnasium, das Volontariat hat er beim Bocholter-Borkener Volksblatt 1973/75 gemacht, war 1975/76 in der Pressestelle der 11. Panzergrenadier-Division in Oldenburg. NGZ Am 1. Juli 1977 begann Baten als Leiter der Sportredaktion (1977 bis 1985), war Stellvertretender Redaktionsleiter 1985 bis 1997 und Redaktionsleiter seit 1997.

Baten, von Geburt fast Westfale und ursprünglich am tiefen Niederrhein zu Hause, hat in Neuss seine beruflich-persönliche Heimat gefunden. Er ist eins geworden mit dieser Stadt, ohne sich vereinnahmen zu lassen. Er weiß, wen er was fragen muss, um die richtige Antwort zu bekommen. Er kennt die unangenehmen Wahrheiten und die schönen Geschichten. Er ist das, was der Tiroler Beikircher für das Rheinland ist, ein kenntnisreicher Erklärer der Verhältnisse, der Familien und der Verflechtungen. Während Beikircher verkündet „Et ess noch emmer jood jejange“, sagt Baten: „Drenk doch ene mött.“ Denn das verbindende „Prost“ hebt in Neuss die Grenzen auf – zwischen den Parteien, den Konfessionen, den Interessen, zwischen hier Geborenen oder später Angekommenen, zwischen der Pilsfraktion und den Alt-Trinkern. Der Durst verbindet und die Liebe zur Heimat wird gelebt und nicht nur besungen. Ludger Baten trinkt (ab und an) ein Gläschen mit. Er schaut aber vor allem zu, hört genau hin und fragt (kritisch) nach. Weil er selbst Beweg- und Hintergründe verstehen will, kann er alles bestens erklären.

Was in Köln als Klüngel verschrien ist, wird in Neuss als Miteinander gefeiert. Wer einmal mit dem größten Regiment am Rhein über den Markt gezogen ist, fühlt sich der Stadt und ihren Menschen verpflichtet. Nicht um des eigenen Vorteils willen, sondern aus redlicher Überzeugung wird verhandelt und gehandelt. Es geht um die gute Sache (und manchmal auch um den guten Freund). Ludger Baten hat diese Neusser Spielart schnell verstanden und beobachtet ganz genau, ob Grenzen eingehalten werden und das Allgemeinwohl gefördert wird. Weil er dabei ist, kriegt er alles mit. Weil er nah dran ist, aber Distanz wahrt, bleibt seine Meinung klar und unabhängig. Das erfreut nicht alle Entscheider, stärkt aber die NGZ und macht die Zeitung zur Instanz der Meinungsbildung. Baten sei Dank!

Für seine Stadt und die Region setzt sich Ludger Baten ein – in der NGZ, bei RP Online, aber auch durch persönliches Wirken für Soziales, Wirtschaft und Kultur (Brauchtum!) und die deutsch-chinesischen Beziehungen. Ludger Baten ist dabei Mitstreiter und Ratgeber. Er ist vor allem Gesprächspartner: bei seinen öffentlichen Auftritten auf dem blauen NGZ-Sofa und in hintergründigen Runden. Er kann auch auf der Bühne stehen. Dann redet er, wie er in der Zeitung schreibt – auf den Punkt, unterhaltsam, mitreißend.