Premiere in Neuss : Neuinszenierung nach Buchvorlage

Premiere in Neuss

Neuss „Lotta kann fast alles“ am TaS fußt auf dem Buch von Astrid Lindgren.

„Lotta kann fast alles“ ist Natascha Popovs dritte Kindertheater-Inszenierung am Theater am Schlachthof (TaS) und für die Wahl-Freiburgerin eine Herausforderung. Denn die Anfrage für die Regie des Stücks, „Lotta kann fast alles“ neu zu inszenieren, sei für sie besonders spannend gewesen: „In der letzten Inszenierung von Dennis Palmen vor sieben Jahren habe ich noch selbst mitgespielt. Aber jetzt wollte ich mich von der alten Inszenierung und der Textvorlage lösen.“ Palmen hatte übrigens auch eine eigene Fassung erstellt.

Herausgekommen sind in der neuen Inszenierung des Weihnachtsstücks für Zuschauer ab fünf Jahre fünf neue Lieder, die zum Mitsingen einladen, und ein Text, der wieder näher an der Buchvorlage von Astrid Lindgren und sehr aktuell ist.

So ist mit Lottas Schwester Mia-Maria (Julia Jochmann) eine Figur zurückgekehrt, die es in der alten Fassung nicht gab. Müllmann Kalle Fransson (gespielt von Matthias Koglin) setzt sich verstärkt für den Umweltschutz ein und wirbt für die Fridays-for-Future-Demos. Die Rolle der Lotta wird wieder von Franka von Werden gespielt, diese scheitert aber häufiger als in der alten Fassung und erscheint dadurch weniger perfekt. Lottas chaotische Suche nach dem fehlenden Weihnachtbaum fürs Fest wird dadurch wohl noch lustiger – und wem das nicht komisch genug ist, auf den wartet Tante Berg, gespielt von Tim Fleischer