31. Lokalrunde in Neuss Live-Musik in neun Neusser Kneipen

Eine Überraschungsband kündigt das „Em Schwatte Päd“ am Büchel an, doch im Gasthaus Früh hält man nichts von solchen Wundertüten. Zu einer vierstündigen Rockparty spielt dort „D-Drops“ auf. Gegründet erst im Januar 2020, steht die Truppe für mitreißende Musik ohne Schnickschnack. Last but not least ist im neuen Marienbildchen an der Neustraße Rock aus drei Jahrzehnten zu hören, der von „One Night Stand“ nicht gecovert, sondern neu interpretiert wird.