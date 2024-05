Vorreiterrolle im Güterkraftverkehr Dachser ist von Neuss aus jetzt mit E-Lkw unterwegs

Die Firma Dachser hat vier neue Lkw. Das klingt an sich nicht nach einer Nachricht, wenn man bedenkt, dass die Dachser Group SE eines der führenden Logistikunternehmen in Deutschland ist. Die Neuanschaffungen sind aber sogar in doppelter Hinsicht erwähnenswert. Zum einen handelt es sich bei den vier Lastkraftwagen um E-Fahrzeuge. Sie werden in der Neusser Niederlassung – Am Hochofen, an der Stadtgrenze zu Düsseldorf – geladen und fahren von dort voll elektrisch durch den Niederrhein. Zum anderen bilden sie ihren eigenen Fuhrpark, denn Dachser hat zuvor lange Zeit ausschließlich mit Transportunternehmen zusammengearbeitet. Gründe genug also, um auf die Neuzugänge aufmerksam zu machen. Das geschah jetzt in Walbeck – eben dort, wo die blau-gelben Lkw ab sofort häufiger zu sehen, aber nicht mehr so deutlich zu hören sind.