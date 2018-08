Lob für Kita-Projekt der Neusser Rotarier in Kapstadt

„Leuchtturmprojekt“ im südlichen Afrika : Rotarier aus Neuss initiieren eine Kita in Kapstadt

Kindergarten und Vorschule im südafrikanischen Hangberg gehen auf eine rotarische Initiative aus Neuss zurück. Die Idee wurde jetzt als „Leuchtturmprojekt“ ausgezeichnet. Foto: Rotary Club Neuss, Werner Schuster

Neuss 120 Kinder besuchen die Kita in Hangberg, einem Township von Kapstadt. Unter Führung des RC Neuss investierte Rotary 220.000 Euro. Die Initiative wurde nun als bestes Kinderförderprojekt ausgezeichnet.

Werner Schuster ist stolz. Die Vorschule mit angeschlossenem Kindergarten von Hangberg, einem Township der südafrikanischen Metropole Kapstadt, bereitet nicht nur seit Januar des Vorjahres 120 Mädchen und Jungen erfolgreich auf den Schulbesuch vor, sondern diese Initiative Schusters und seines Rotary Clubs Neuss wurde nun als bestes Projekt des Jahres 2017 für die Frühförderung von Kindern im gesamten südlichen Afrika von Rotary International ausgezeichnet. „Wir haben dort etwas geschaffen“, sagt der Neusser Werner Schuster, „was die weltweite rotarische Bewegung als ein Leuchtturmprojekt ansieht.“

Doch Lob, Dank und Anerkennung formulieren nicht nur die Rotarier. Auch die Regierung der Provinz Western Cape stützt den Kindergarten. Zur Eröffnung kamen mit der Kulturministerin und dem Innenminister gleich zwei Kabinettsmitglieder; auch an den laufenden Betriebskosten beteiligt sich die Provinz in einem spürbaren Umfang. Der Bau des Kindergarten wäre aber ohne die Unterstützung der rotarischen Bewegung nicht möglich gewesen. Von der Gesamtinvestition in Höhe von 350.000 Euro steuerte Rotary 220.000 Euro bei.

Vor sechs Jahren brachten die Neusser Rotarier ihr Projekt an den Start. Initiator und Motor ist Werner Schuster, der gemeinsam mit seiner Frau Loes seit mehr als zwölf Jahren regelmäßig ans Kap reist. Der ehemalige Inhaber der Neusser Agentur Schuster & Partner engagiert sich in Schwarzafrika, weil er seiner Überzeugung folgt: „Bildung ist der Stoff, aus dem Zukunft ist.“ Es gehe darum, einen Teufelskreis zu durchbrechen: Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind sich selbst überlassen. Die Eltern, häufig drogenabhängig, alkoholkrank und kriminell, unterstützen ihre Kinder kaum. Väter existieren in den Familien selten.“



Im ersten Schritt schrieben die Neusser Rotarier drei achtjährige Stipendien aus. Am Ende eines langen Auswahlverfahrens hatten sich drei Mädchen gegen viele Mitbewerber durchgesetzt. Für die drei Schulplätze an der Deutschen Schule in Kapstadt werden alle Kosten übernommen – von der Einschulung bis zum Abitur. Mit Mbali Valashiya war ein Patenkind zum jüngsten Jahreswechsel in Neuss. Vor drei Jahren initiierten die Neusser Rotarier dann zusätzlich den Bau des jetzt als Projekt ausgezeichneten Kindergartens. Für ihre Idee gewannen sie fünf weitere deutsche Klubs, darunter auch den RC Grevenbroich und den RC Kaarst-Korschenbroich. Hinzu kommen drei süddeutsche Klubs und der südafrikanische Rotary Club Am Kap, der gemeinsam mit einem einheimischen Förderverein rund ein Viertel der Kita-Baukosten aufbrachte. Ein örtlicher RC-Vertreter sitzt auch im Stiftungsrat, der den Kindergarten und die Vorschule auf einem sicheren Gelände trägt, die dort in der kompetenten Regie der Grundschule betrieben werden.

Die Betriebskosten werden über ein Drei-Säulen-Modell finanziert. Zunächst müssen die Eltern ein (kleines) Schulgeld bezahlen, dann bezuschusst die Provinz den Betrieb erheblich und schließlich fließen noch Spenden aus der südafrikanischen Geschäftswelt. Werner Schusters Idee hat laufen gelernt. Darauf darf der Neusser stolz sein.

(lue-)