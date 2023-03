Livemusik in Neuss Lokalrunde lockt in zehn Gaststätten

Eine Woche vor dem Termin haben die Organisatoren noch keinen Überblick, welche Band in welcher Gaststätte auftritt, wenn am Samstag, 25. März, zur inzwischen 29. Lokalrunde eingeladen wird. Der Nachrichtenfluss sei zäh, gibt Michael Ritters zu, der im Auftrag der Initiative Neusser Innenstadt-Gastronomie (INIG) am Wochenende die Internetseite aktualisieren und mit Inhalt füllen will.