Raketenstation in Neuss : Literatur- und Kunstarchiv wird geöffnet

Raketenstation in Neuss

Neuss Auf der Raketenstation wird außerdem der Katalog zu den Ausstellungen mit „Fotografischen Inkunablen“ präsentiert.

Das von Per Kirkeby entworfene Gebäude für Volker Kahmens Sammlung auf der Raketenstation, auf dem Kirkeby-Feld, ist im September und Oktober zu besichtigen. Noch zu Lebzeiten hatte Kahmen dort aus seiner Kunstsammlung Exponate um die zentrale Position Bruno Goller eingerichtet.

Die Räume im Rosa Haus auf der Insel Hombroich hat Volker Kahmen selbst eingerichtet. Nach ihrer Inventarisierung werden dort seine Sammlungen der Bildenden Kunst, der Literatur und der Geistesgeschichte von der Goethe- bis zur Jetztzeit sowie der Mineralien wieder in ihrem offenen, geistig-visuellen Beziehungsgefüge mittels Führungen zu besichtigen sein. Leiterin des von Kahmen gegründeten Literatur- und Kunstinstituts Hombroich ist seine langjähriger Mitarbeiterin Ricarda Dick. Sie hatte auch schon und noch mit Volker Kahmen an seiner ersten Ausstellung mit dem Titel „Fotografische Inkunabeln aus der Sammlung Kahmen“ mitgearbeitet, die zweite schließlich allein machen müssen. Kahmen war kurz vor der Eröffnung der ersten Ausstellung gestorben. Mittlerweile ist auch der Katalog fertig geworden, der die Ausstellungen dokumentiert. Das Buch wird von der Stiftung Insel Hombroich herausgegeben und am 8. September auf der Raketenstation vorgestellt, ist auch im Buchhandel erhältlich.