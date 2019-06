Literarischer Sommer in Neuss : Wie Minnegesang heute klappt

Info

Gewachsen Der Literatursommer hatte mit zehn Veranstaltungen begonnen, jetzt sind es mehr als doppelt so viele.

Neuss Sieben Lesungen finden in Neuss statt, die nächste ist am 10. Juli in der Stadtbibliothek: Zu „Ich kann Dich hören“ von Katharina Mevissen wird es eine Übersetzung in Gebärdensprache geben.

Amsterdam Der frühere Leiter der Stadtbibliothek, Alwin Müller-Jerina, lädt am 17. und 31. August zu einem Literarischen Spaziergang durch Amsterdam ein.

Infos www.literarischer-sommer.eu