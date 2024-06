Lions Club Neuss Ehrenamtspreis für Wasserretter und aktive Schülerinnen

Die Stadt Neuss lobt erstmals einen Ehrenamtspreis aus, um dieses Engagement zu würdigen und zu stärken, beim Lions Club Neuss hat all das längst Tradition. Die Verleihung am Wochenende war bereits die elfte dieser Art, und bedacht wurden drei Schülerinnen des Gymnasium Norf, die sich in einer Senioreneinrichtung engagieren, sowie Lutz Seebert, der ein Aktivposten der DLRG in Neuss ist. Sie erhielten aus der Hand von Lions-Präsident Frank Löbing am Samstag im Haus der Bürgergesellschaft die mit jeweils 500 Euro dotierte Auszeichnung.