Lions Club Neuss An diese beiden Initiativen geht 2023 der Ehrenamtspreis

Als zweite Preisträgerin hat sich die Jury für die Rettungshundestaffel der Johanniter Unfallhilfe in Neuss entschieden, die zuletzt nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syriens Anfang Februar im Einsatz war. Die zwölf Hundeführer, die auch in Notfallmedizin, im Katastrophenschutz und in der psychologischen Betreuung von Verunglückten ausgebildet sind, sind mit ihren Rettungshunden immer einsatzbereit und trainieren mehrmals in der Woche. Richard Krings, Regionalvorstand der Johanniter Niederrhein, kündigte an, das Preisgeld in Höhe von 500 Euro solle für die Ausbildung der Hunde und die Verbesserung der Ausrüstung verwendet werden.