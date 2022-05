24-Stunden-Schwimmen : Schwimmend Spenden sammeln

Neuss Beim Schwimm-Marathon des Lions Club Neuss können im September wieder Spenden gesammelt werden. Neben fünf Projekten des Clubs können Schwimmer nun auch ihre eigenen Projekte unterstützen.

Jetzt also wieder ganz „normal“, das Bad ist 24 Stunden geöffnet. „Witzige Anekdote“, ergänzt Jürgen Scheer von den Stadtwerken, die Betreiber der Bäder in Neuss sind und auch an der Aktion teilnehmen, „2019 hatten wir aus Versehen ein 25-Stunden-Schwimmen, weil es am kommenden Tag die Zeitverschiebung gab.“ Diesmal läuft man aber nicht Gefahr, aus Versehen eine Stunde länger zu schwimmen. Am 10. September werden die Uhren noch nicht umgestellt. Ab 15 Uhr sind die acht Bahnen geöffnet. Nicht nur Profischwimmer sind eingeladen, ihre Kilometer zu schwimmen; auch Unternehmen, Familien und Hobbyschwimmer können kostenlos ins Bad.