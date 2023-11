Fraktion „Linke/Tierschutz“ Neuss Eissportvereine in Hallenplanung einbeziehen

Die Idee, die Eissporthalle am Südpark zu erhalten und in eine Mehrzweckhalle umzubauen, findet in der Fraktion „Linke/Tierschutz“ Anklang. Man sorge sich allerdings um die Zukunft des Eissports in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss, räumt der Stadtverordnete Thomas Schwarz ein, sollte eine neue Eissporthalle nahe der Skihalle errichtet werden. Denn die würde rein kommerziell betrieben werden. Schwarz wirft daher die Frage auf, ob der Neusser Eishockey-Verein (NEV) und der Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) in einem neu erbauten Wintersportzentrum eine Zukunft haben. Die „Allrounder Mountain Resort GmbH“ als Betreiber des Alpenparks wie auch einer neuen Eissporthalle dürften vorrangig das Interesse haben, Umsätze mit ihrer Halle zu erzielen. Schwarz sieht den Eishockeysport in Neuss „in den letzten Jahren als äußerst gebeutelt“ an, zumal die alte Halle am Südpark in dieser Saison noch für kein Heimspiel zur Verfügung stand. Dabei habe gerade der NEV während der Corona-Zeit eindrucksvoll bewiesen, welche wichtige Funktion der Eishockeysport in Neuss erfüllt. „Unsere Fraktion erwartet, dass die beiden Eissportvereine ab sofort in die Beratungen über die wichtigen Zukunftsfragen einbezogen werden.“