Lieferverkehr in der Innenstadt von Neuss : Land fördert Studie zu Micro-Hubs

Neuss Das Verkehrsministerium fördert die IHK-Studie zur Lieferverkehr-Reduzierung. Mit Verteilungszentren sollen Lieferanten auf kleine, nachhaltige Fahrzeuge im Innenstadtbereich umsteigen können.

Wie der Liefer- und Güterverkehr in Innenstädten nachhaltiger und sauberer werden kann und trotzdem jeder seine Lieferung pünktlich bekommt, möchte die IHK Mittlerer Niederrhein nun tiefergehend untersuchen. Damit wird die Studie „Entwicklung von Micro-Hubs in kleineren Großstädten am Beispiel der Kommunen Krefeld, Mönchengladbach und Neuss“, fortgeführt und nun die konkrete Umsetzung ausgearbeitet. Das Land unterstützt das Projekt mit 159.300 Euro. „Weniger Lieferverkehr in der City bedeutet mehr Lebensqualität in unseren Innenstädten“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst. „Dazu brauchen wir intelligente Logistik-Lösungen. Die Studie kann eine Blaupause für viele Kommunen und Kooperationspartner sein, wie der Warenverkehr auf der letzten Meile besser werden kann.“