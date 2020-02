Zeughauskonzert Neuss : Liederabend im Zeughaus mit atmosphärischem Programm

Neuss Tenor Julian Prégardien und Pianist Eric Le Sage gestalteten das Zeughauskonzert – mit dem einzigen Liederabend der Saison.

Diesmal gestalteten den Liederabend Julian Prégardien (35), ein international gefragter Vertreter der jungen Sängergeneration, und Eric Le Sage (55), gefeiert vor allem für seine Interpretation romantischer Klaviermusik. Beide sind als Hochschullehrer aktiv, der in Frankfurt geborene Prégardien als Gesangsprofessor an der Hochschule für Musik und Theater München, der Franzose Le Sage ist seit zehn Jahren Professor für Klavier an der Hochschule für Musik Freiburg.