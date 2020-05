Der „Wasserhahn“ im Mühlenbusch : Fünf Lieblingsplätze in Rosellerheide

Neuss Gut Neuenberg liegt idyllisch am Ende einer Lindenallee. Die meisten Besucher steuern den Hof an, weil der eine gute Adresse für Pferdeliebhaber geworden ist, doch Johannes Meuter verbindet mit der Anlage vor allem Kindheitserinnerungen.

„Der Hof liegt einfach toll“, sagt der 30-jährige Meuter – und zwar an der Waldseite. Da, wo Rosellerheide-Neuenbaum an den Mühlenbusch grenzt. Ansonsten wird der südlichste Neusser Ortsteil, in dem der Verkehrsingenieur aufgewachsen ist, von Feldern eingerahmt. Durch die geht er gerne mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter, die erst acht Monate alt ist, spazieren, zum Beispiel entlang des Landschaftschutzgebietes Schwarzer Graben Richtung Rosellen. Pappeln und Weiden markieren am Weg den Verlauf des „Grabens“, in dessen Nachbarschaft ein neues Wohngebiet entstehen soll. „Das wollen einige“, sagt Meuter – er nicht.