Lieblingsorte in der Neusser Nordstadt : Ein Zufallsfund wird zum Geheimtipp

Neuss Gottfried Scheulen lebt seit 72 Jahren auf der Furth, seine Familie ist dort seit 1784 nachgewiesen. Bei einem Spaziergang durch die Nordstadt stellt er seine fünf Lieblingsorte vor. Einen kannte er selbst bis vor drei Jahren überhaupt nicht, zwei hat er gerade wiederentdeckt.

Auch der Nordpark ist neu in Scheulens „Top Fünf“ – beziehungsweise wieder drin. Denn bevor das Nordbad gebaut und Teile des Parks als Liegeweise umzäunt wurden, traf sich die Further Jugend dort auf dem alten Platz der SVG Weißenberg zum Fußballspielen. Jetzt allerdings ist der Zaun gefallen, und die Further bekommen Teile des Parks zurück. Wege wurden inzwischen angelegt und Bäume gepflanzt. Und aktuell, sagt Scheulen, steht die Zierkirsche in schönster Blüte.

Seit Jahren auf der Liste der Lieblingsorte ist die Grünfläche an der Neusser Weyhe, wo der Initiativkreis Nordstadt, in dem Scheulen die Arbeitsgruppe Geschichte leitet, mit seinem Skulpturenpfad Wegmarken gesetzt hat. Und natürlich kommt Scheulen nicht am Jröne Meerke vorbei, dem Further Naherholungsgebiet schlechthin. Wer ein Fernglas mitbringe, so sein Tipp, könne auf der Insel im See Reiher in acht Horsten bei der Brut beobachten.