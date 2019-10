Benefiz-Aktion in Neuss : 80.000 Euro für Kinder gesammelt

Neuss 14. Lichtblicke-Show mit abwechslungsreichem musikalischen Programm.

„Gemeinsam helfen“ lautet das Motto der bereits vollkommen etablierten Neusser „Lichtblicke“-Show, die gezielt Kinder und Jugendliche in Neuss und Umgebung unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. Seit 1998 gibt es diese Hilfe, die von dem Kleinenbroicher Fotokünstler Michael Holm gegründet wurde. In enger Abstimmung mit der Stadt Neuss, der überregionalen Aktion „Lichtblicke“ und verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen wie der Diakonie und der Caritas werden die infrage kommenden Familien identifiziert und individuell unterstützt.

Von Anfang an hat sich die Neusser „Wunderbar Event Gastronomie“ dafür engagiert. Michael Holm, der den Abend moderierte, ist dem Geschäftsführer Werner Galka und seinem Mitarbeiter Tobias Schmalkoke dafür besonders dankbar. So fand auch die 14. Auflage in der „Wunderbar“-Diskothek „Basement“ an der Neustrasse statt. Ein illustres Publikum war bei freiem Eintritt, aber hoher Spendenbereitschaft in der Diskothek, angeführt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und jungen Neusser Stadtverordneten. Ganz offensichtlich wohl fühlten sich Sascha Karbowiak und Marc Vanderfuhr. Bürgermeister Reiner Breuer, seit einigen Jahren Schirmherr der „Lichtblicke“, war verhindert, wurde aber per Video-Grußbotschaft zugeschaltet. Er dankte besonders den vielen Ehrenamtlern, die sich das ganze Jahr über für Lichtblicke engagieren. Der Bürgermeister hatte beim vergangenen Neujahrsempfang ebenfalls um Spenden für die Aktion geworben. 3290 Euro kamen dabei zusammen, so dass mit dem 14. Benefiz-Abend im Basement bereits über 80.000 Euro als stolzes Ergebnis stehen. Den Spendern wurde ein vielfältiges musikalisches Programm geboten: Den Anfang machte Nina (6) mit einem entzückenden Regenbogen-Lied. Den Hauptteil der Unterhaltung bestritt die Kölner Band „Memories of Jazz“ mit Swing, Latin und Pop-Jazz. Überzeugend der Vortrag der Kaarsterin Janina el Arguioui, die es mit „I will Survive“ im vergangenen Jahr ins DSDS-Finale geschafft hatte. Für die Überraschung des Abends sorgte der Rapper MaximNoise mit seinem Song „Neuss am Rhein“. Er wird in dieser Woche auch auf YouTube veröffentlicht. Wer Neusser Kinder direkt unterstützen möchte: Spendenkonto DE 78370205000000 007070 mit dem Stichwort „Neusser Lichtblicke Show“.