Einladung an Spender aus Neuss Jahrestag für das Friedensglockenspiel

Im belgischen Leuven wird am Samstag, 11. November, an die Einweihung des Friedensglockenspiels erinnert. Und weil dieses Carillon seine Entstehung auch vielen Spendern aus Neuss verdankt, sind diese zum fünften Jahrestag der Einweihung eingeladen. Begleitet werden sie von einer Delegation der Stadt. Das ursprüngliche Glockenspiel war kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieg in einem Feuersturm untergegangen. Aus seiner Neuanfertigung machten Neuss und Leuven ein Friedens- und Freundschaftsprojekt.