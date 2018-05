Neuss: Letzte Relikte des Weltkrieges entdecken

Neuss Bombenfunde und unübersehbare Bunker halten den Zweiten Weltkrieg, der heute vor 73 Jahre zu Ende ging, in Erinnerung. Doch es gibt auch noch Trümmer, seltsame Schriftzeichen an Häusern - und dahinter Luftschutzräume.

In Neuss waren die Tage des Krieges und der Angst schon vorher gezählt. Am 2. März 1945 rückten Soldaten der 89. US-Infanterie-Division von Westen her in die Stadt ein und Richtung Hafen vor. Noch in der Nacht zuvor hatten deutsche Truppen versucht, die Bahnhofsbrücke über die Further Straße in die Luft zu sprengen, erinnert sich Hermann-Josef Breuer, Jahrgang 1929. Der Druck der Explosion sei so stark gewesen, dass die Platten, mit denen die glaslosen Fensterrahmen der elterlichen Wohnung an der Königsstraße notdürftig verschlossen worden waren, herausflogen. Die Sprengung war nur zum Teil erfolgreich, sagt Breuer, der an diesen Knall wieder erinnert wurde, als auf dem gerade gerodeten Bahndamm am Hauptbahnhof jetzt wieder Mauerreste dieser Brücke zum Vorschein kamen.