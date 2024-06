Lesung in Neuss Rafael Seligmann warnt vor den Brandstiftern der Gegenwart

Seligmann warnt vor so viel Naivität gegenüber Putin, lässt aber auch kein gutes Haar an Trump und Netanjahu. Trump ist in seinen Augen ein Krimineller, der seine Wahlniederlage nicht anerkannte und mit seinem Sturm aufs Kapitol einen Putschversuch unternahm. Netanjahu ist für ihn ebenso ein verurteilter Verbrecher, wenn auch intelligenter als Trump. Den israelischen Premierminister hält er wegen seiner verfehlten Sicherheitspolitik für mitschuldig am 7. Oktober. „Das Problem in Deutschland ist die Bequemlichkeit der Politiker. Sie wollen eine Wohlfühldemokratie statt glaubwürdige Politik und das nehmen die Wähler der Regierung nicht mehr ab.“ Stattdessen erzeuge die Politik Verdrossenheit wegen ihrer Unverständlichkeit: „Der normale Bürger sagt sich, irgendwas kann doch da nicht stimmen, da unterstützen wir die Ukraine und dann nehmen wir fahnenflüchtige Ukrainer bei uns auf und statten sie mit Bürgergeld aus!“