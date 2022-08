Lesung in Neuss : Auf Bilderbuchreise mit dem kleinen Fuchs in der Stadtbibliothek

Der kleine Fuchs ist auffällig: In feurigem Orange leuchtet sein Fell von dem künstlerisch gestalteten und überwiegend dezent gestalteten Bilderbuchseiten entgegen. Doch je länger man auf die Seite blickt, desto mehr Details und Feinheiten enthüllen sich in der Landschaft, die zugleich die Lebenswelt des kleinen Fuches ist. Und er hat einen Traum. Er träumt von der Zeit, als er so klein wie ein Apfel war. Davon, wie er zum ersten Mal mit seinen Geschwistern aus dem Bau kroch und den Mond sah. Wie er den Wald erkundete und auf einen der Menschen traf. Und dann träumt der kleine Fuchs von dem Tag, an dem er zwei lila Schmetterlingen hinterherrannte. Das Leben ist schön, aber es kann auch gefährlich sein, lernt er. Doch Rettung ist immer nahe.

Edward van de Vendel wurde schon mehrfach ausgezeichnet, für sein Bilderbuch, mit dem er nun beim Literarischen Sommer ausgezeichnet wurde, bekam er den silbernen Griffel. Foto: Jota Chabel

Das Bilderbuch des niederländischen Autors Edward van de Vendel war 2021 für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ist in diesem Jahr Teil des grenzüberschreitenden Lesefestival des Literarischen Sommers. Zum ersten Mal seit langem wird in der Neusser Stadtbibliothek dabei wieder ein Kinderbuch präsentiert: Während die Abendveranstaltung für die Erwachsenen bereits stattgefunden haben, markiert das Bilderbuch den diesjährigen Abschluss des Festivals in Neuss. Edward van de Vendel ist in Literaturkreisen bekannt: Geboren 1964 schreibt er Gedichte, Lieder, Comics, Romane und Sachbücher für Kinder und Erwachsene. 2016 erhielt er den Deutschen Jugendliteraturpreis, für den kleinen Fuchs wurde er mit dem niederländischen Literaturpreis „der silberne Griffel“ ausgezeichnet. Für die Illustraionen ist Marije Tolman zuständig.