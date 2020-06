Erholung in Neuss : Zufriedenheit nach dem Neustart bei Wellneuss

Erholung in Neuss

Am Mittwoch haben die Betriebsleiter Jörg Ferber und Rosy Herrmann die Anlage wieder für die Besucher geöffnet – zum ersten Mal seit Mitte März. „Das ist für uns eine neue Situation. Normalerweise haben wir 364 Tage im Jahr geöffnet“, sagt Herrmann. Um jetzt wieder Besucher zu empfangen, wurde zuletzt viel getan. „Unsere Mitarbeiter haben eine Hygieneschulung erhalten“, sagt Ferber. Der Abstand von 1,5 Metern soll überall eingehalten werden, daher ist ein Teil der Spinde gesperrt. Im Umkleidebereich dürfen sich maximal 20 Menschen gleichzeitig aufhalten. Ein Mitarbeiter soll das überwachen.

Auch in der Gastronomie wird nur jeder zweite Tisch besetzt, die Liegen im Außenbereich wurden weiter auseinander gestellt und großzügig verteilt. Insgesamt verringert sich die Kapazität von 220 auf etwa 150. Auch sind nicht alle Saunas geöffnet, weil diese laut aktuellen Bestimmungen mindestens 80 Grad heiß sein müssen.

„Wellneuss" beendet die Pandemie-Pause

Dass die Leute sehnlich auf die Wiedereröffnung gewartet haben, zeige sich auch in den sozialen Medien. „Eine Frau schrieb, dass sie nicht gedacht hätte, dass ihr das so sehr fehlen würde“, sagt Herrmann. Der Post mit der Nachricht, dass ab Mittwoch wieder geöffnet ist, habe die höchste Reichweite aller Zeiten erzielt. An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert, die Anlage ist weiterhin von 10 bis 23 Uhr geöffnet.