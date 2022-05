Leitstelle im Rhein-Kreis Neuss : Schnellere Hilfe mit neuem Einsatzleitsystem

In der Kreisleitstelle am Hammfelddamm koordinieren 27 Disponenten im Schichtdienst die Einsätze der Rettungsdienste und Feuerwehren. Foto: RKN

Rhein-Kreis Neuss Der Kreisleitstelle im Hammfelddamm wird jetzt der Rettungswagen vorgeschlagen, der am nächsten am Einsatzort steht. Pro Jahr gehen dort rund 300.000 Notrufe über die 112 ein.

Noch schneller und noch effektiver wird den Menschen im Rhein-Kreis künftig geholfen, wenn sie in Not sind und Hilfe brauchen. Denn die Leitstelle des Kreises, in der jährlich rund 300.000 Notrufe über die Nummer 112 eingehen, arbeitet jetzt mit dem Einsatzleitsystem Cobra 4. Marcus Mertens, Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung im Rhein-Kreis, zeigt sich zufrieden mit der Umstellung, die dank guter Planung und Vorbereitung reibungslos geklappt hat. „Damit sind wir fit für die Zukunft. Die neue Technik liefert einen Beitrag für die Sicherheit der Menschen im Rhein-Kreis und trägt dazu bei, dass die benötigte Hilfe noch schneller und effektiver vor Ort ist“, sagt Mertens.