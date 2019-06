Wechsel bei der Jugendberatungsstelle Neuss : Der „Berufsjugendliche“ Thiemann

Neuss Nach 35 Jahren hat der Sozialpädagoge die Jugendberatungsstelle verlassen.

Die bei der Diakonie angesiedelte Jugendberatungsstelle (JUBS) hat mit Michael Williams einen neuen Leiter. Ein halbes Jahr lang konnte sich der Diplom-Psychologe an der Seite von Gerhard Thiemann auf diese Aufgabe vorbereiten, jetzt muss er alleine klar kommen. Denn Thiemann, eine Institution in der jugendpolitischen Landschaft der Stadt, wurde nach 35 JUBS-Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Das wird ein „Un-Ruhestand“ werden. Denn der studierte Sozialpädagoge Thiemann bleibt vorerst sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss und hat auch zugesagt, den nächsten Fachtag der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, einem Netzwerk der Kinder- und Jugendpsychiatrie, noch mit zu planen. Schon im vergangenen Jahr hatte er bei dieser Veranstaltung die Federführung übernommen, die damals unter dem Titel „Voll krass oder schon gestört?“ stand. Last but not least will der Reuschenberger weiterhin die Kirche(n) bei der Erstellung von Kinderschutzkonzepten unterstützen. „Er bleibt also auf verschiedenen Ebenen als erfahrener Gesprächspartner im Dialog mit und für die Jugend aktiv“, fasst sein Nachfolger Williams zusammen.