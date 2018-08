Léhars bekannte Operette open air vor dem Zeughaus

„Oper to go“ in Neuss

Neuss Als „Oper to go“ wird Franz Lehárs bekannte Operette open air vor dem Zeughaus gespielt. Desirée Brodka singt die Titelrolle.

Auch Opern- und Operettenfans in Neuss kommen – inzwischen zum vierten Mal – voll auf ihre Kosten. Nach dem „Vogelhändler“ im vergangenen Jahr gibt diesmal die reiche und „lustige Witwe“ ihr Stelldichein. Der Kaarster Verein „Music to go“, Neuss-Marketing und das Kulturamt der Stadt laden zum kostenfreien Besuch ein.

Initiatorin aller vier bisherigen Veranstaltungen ist die Büttgenerin Désirée Brodka, die nach Abitur am Marienberg-Gymnaisum und dem Operngesang-Studium zur Zeit die „My fair Lady“ bei den Eutiner Festspielen singt und am Theater Koblenz engagiert ist. „Wenn dann noch Zeit ist“, sagt sie, „mache ich Oper Open-Air, die vor allem neue Leute für das Genre interessieren soll.“

Ihre „Oper to go“ – der Verein wurde von ihr in Kaarst gegründet – hat inzwischen auch Auftritte außerhalb Nordrhein-Westfalens, zum Beispiel im hessischen Rodgau, wo auch die Premiere stattgefunden hat. Der mit ihr befreundete Düsseldorfer Komponist und Professor an der Hochschule für Musik in Hannover, Raphael D. Thöne, hat Franz Lehárs bekannteste Operette für fünf Opernsänger und Streichquartett bearbeitet und exklusiv für „Oper to go“ eingerichtet.