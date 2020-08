Ministerin Heinen-Esser in Neuss : Neue Ideen für die Lebensmitteltechnologie im Blick

Neuss NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser war am Dienstag zu Gast bei der Ölmühle Sels. Bei dem Treffen ging es um neue Ideen für die Lebensmitteltechnologie und den Standort Neuss.

Die industrielle Wertschöpfungskette von der Agrarindustrie bis zum Maschinenbau sei bereits vorhanden, die ebenfalls vorzufindende Entwicklungs- und Innovationskraft müsse „entschlossen angepackt“ werden. Alexander Prange, Professor an der Hochschule Niederrhein, bestätigte, dass Neuss und der Rhein-Kreis als Lernort fest verortet seien. „Wir möchten als Hochschule in die Fläche und Inhalte zusammenführen“, sagte der Wissenschaftler, der sich mit den Themen pflanzlicher Erzeugung und ihrer Weiterproduktion beschäftigt. „Was definitiv fehlt, ist die Nähe von Produkten zur Wissenschaft.“ Er forderte besonders den Mittelstand auf, Verbindungen zur Wissenschaft zu suchen. Ministerin Ursula Heinen-Esser hörte sich die Statements vollkommen entspannt an, „denn in meinem Hause ist das Projekt gut bekannt und die Begeisterung ist groß, weil wir die Verbindungen zwischen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft brauchen“. Sie wünscht sich, dass das rheinische Revier „High Tech“-Park wird und wird sich noch diese Woche in Berlin um weitere Förderung bekümmern.