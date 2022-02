Behindertenhilfe in Neuss : Lebenshilfe - Umzug in neues Kinder- und Jugendwohnheim

Angekommen: Das Kinder- und Jugendwohnhaus ist bezogen. Foto: Lebenshilfe Neuss/Lebenshilfe

Allerheiligen Seit 1995 war die Lebenshilfe an der Johanna-Etienne-Straße Mieter, jetzt konnte sie 18 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von dort in einen eigenen Neubau an der Will-Hall-Straße umziehen lassen.

Dort leben sie in kleinen Wohngruppen, werden weiter betreut und dem Grad ihrer Behinderung entsprechend gefördert.

Die Freude über das gelungene Projekt wird zumindest für Geschäftsführerin Gesine Eschenburg noch überschattet von Auseinandersetzungen mit dem ehemaligen Vermieter, der das Objekt vor eineinhalb Jahren erwarb. Die Übergabe erfolgte am Montag, „durch“ ist das Thema noch nicht. Eschenburg: „Das wird noch Anwälte beschäftigen.“

Grund für den Umzug war, dass das Haus in Grimlinghausen den heutigen Standards, die bei der Arbeit mit gehandicapten Kindern und Jugendlichen anzuwenden sind, kaum mehr entsprach. Das neue Haus dagegen ist maßgeschneidert. Und auch das Nebeneinander von Kindern und Erwachsenen unter einem Dach wurde weitgehend aufgelöst. Letztere leben nun in einem – erneut angemieteten – Haus am Weißenberger Weg.

An der Will-Hall-Straße wohnen die Kinder und Jugendlichen in vier Wohngruppen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben: Kinder, erhöhte Rollstuhlgerechtigkeit, Verselbstständigung und intensiver Unterstützungsbedarf könnten diese schlagwortartig zusammengefasst werden. Allen Gruppen ist gemeinsam, das sie auf dem Lebensweg von Fachkräften mit pädagogischer, pflegerischer, psychologischer und therapeutscher Ausbildung begleitet werden.