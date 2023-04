Lebenshilfe Neuss Von kleinen Müll-Sammlern und sprechenden Krabben

Krabbi lebt im Pazifik und erklärt ihnen, dass viele Menschen ihren Müll einfach ins Meer kippen und was er dort anrichtet. Und er bittet die Kinder um Hilfe: „Könnt ihr was dagegen tun?“, fragt der orangefarbene Meeresbewohner. Von Krabbi lernen die Kinder, was alles so im Ozean schwimmt – und was jeder Einzelne gegen die Umweltverschmutzung tun kann. Zum Beispiel den Müll trennen. Deshalb hat eine Kinder-Gruppe im Februar Müll im Umkreis der Kita aufgesammelt; unter anderem auf den umliegenden Spielplätzen. Anschließend hat die Gruppe den gesammelten Müll in die Kita gebracht, ihn auf einer Plane ausgebreitet und dann sortiert.