50-jähriges Bestehen der Lebenshilfe Neuss Ein Zuhause finden und selbst gestalten

Wichtig sei der Neusser Lebenshilfe dabei, die Wohnbauprojekte jeweils in die Nachbarschaft zu integrieren, berichtet Marion Stuckstätte von der Neusser Lebenshilfe. So nehmen beispielsweise Kinder und Jugendliche des Wohnhauses in Allerheiligen gemeinsam mit anderen Kindern an der Jugendfreizeit der evangelischen Kirche teil, berichtet Stuckstätte. Corinna Rulfs-Dreyer, Bereichsleitung Wohnung und Pflege der Lebenshilfe Neuss, ergänzt außerdem, dass die Lebenshilfe mit den Akteuren der Nachbarschaft an runden Tischen säße, um den Austausch in beide Richtungen offen zu halten. Man bringe sich durch die Teilnahme an nachbarschaftlichen Veranstaltungen aktiv in das Leben im jeweiligen Stadtteil ein. Geplant sei laut Rulfs-Dreyer aktuell außerdem ein neues Wohnprojekt, in dem in mehreren Gebäuden Menschen mit und ohne Behinderung Tür an Tür leben. Denkbar sei dort eine Mischung aus Wohngemeinschaften, Familien mit und ohne Angehörige mit Behinderungen und Einzelpersonen.