Konzert im Zeughaus Neuss : Ein Wiedersehen mit einem guten Bekannten

Neuss Ehemaliger DKN-Chef Lavard Skou Larsen dirigierte im Zeughaus „sein“ Orchester temperamentvoll wie in alten Zeiten.

Der italienische Pianist Antonio Di Stefano (54) der sein Klavierstudium 1986 am Konservatorium „L. Cherubini“ in Florenz abschloss, war erstmals in Neuss. Dass er das „Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll“ von Frédéric Chopin spielen konnte, war dem polnischen Pianisten Bartlomiej Kominek zu verdanken: Er hat 2009 eine Fassung für Klavier und Streichquartett oder Kammerorchester herausgegeben. Das ist konsequent, denn Chopin behandelt das Orchester als anspruchsvollen Begleiter und gibt „seinem“ Instrument vor allem in den Ecksätzen Gelegenheit zu virtuoser Selbstdarstellung. Die beherrschte Di Cristofano vollkommen, im stimmungsvollen „Larghetto“ setzte er viel Pedal ein, die Ausbrüche im Mittelteil kamen zu hart. Sein Landsmann, der italienische Geiger und Komponist Diego Conti (61), hat 2008 eine amüsante Streichersuite „Die Torten von Hukvaldy“ geschrieben und erinnerte damit an den Geburtsort des mährischen Komponisten Leos Janácek.