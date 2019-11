Kammerakademie in Neuss : Lavard Skou Larsen kehrt zurück

Neuss Das zweite Abo-Konzert der Deutschen Kammerakademie (DKN) im Zeughaus ist nicht umsonst mit dem Titel „Reunion“ überschrieben. Denn es bringt ein Wiedersehen mit dem früheren Chef, der die DKN 12 Jahre geleitet hat.

Lavard Skou Larsen hat einen Studientag. Seine Studenten am Mozarteum stecken in Diplom-Prüfungen, und Skou Larsen, mittlerweile zum Senior-Lektor an der Uni in Salzburg aufgestiegen, hat sich den Tag frei geschaufelt, um sich ebenfalls vorzubereiten. Auch auf das erste Gastspiel mit „seinem“ Orchester, der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN), deren zweites Abo-Konzert er im Zeughaus leiten wird.

So ist er nicht nur mit seinem eigenen Orchester, den Salzburg Chamber Soloists, als Orchester in Residence regelmäßig zu einem Festival in China eingeladen, sondern auch als Gastdirigent des Madrid Philharmonic Orchestra etwa alle zwei Monate in Spanien. Dort genießt er es geradezu, große Werke aufzuführen, gerät fast ins Schwärmen, als er von der Arbeit mit Beethovens „Neunte“ erzählt: „Es ist, als ob man eine Elefantenhorde vor sich hertreibt“, sagt er lachend, dirigiert dann auch anders als bei seinen Chamber Soloists nicht von der Geige aus. Das ginge nicht, meint er und ergänzt wieder mit einem typischen Larsen-Lachen: „In Madrid bin ich eher Großwildjäger.“ 140 Musiker dirigiert er in der spanischen Hauptstadt, ein großer Chor kommt dazu, da kann er auch seinen Favoriten Mozart aufführen. „Ich bin ja ein Mozart-Diplomat“, gesteht er – was letztlich auch wohl seine starke Verbundenheit mit Salzburg erklärt.