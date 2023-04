IHK Analyse Ausländische Firmen schätzen den Rhein-Kreis Neuss

Für viele Handelsregister-Unternehmen sind die geografische Lage sowie die Nähe zu den Ballungszentren bei der Entscheidung für den Standort wichtig. „Neben der guten Infrastruktur mit der hervorragenden Forschungslandschaft dank zahlreicher Universitäten im Umfeld spielte auch die gute Verkehrsanbindung eine wichtige Rolle bei unserer Standortwahl“, erklärt Luo Jun, Vice President Program Management at Yanfeng in Europe & South Africa mit Standort in Neuss. „Der internationale Flughafen in Düsseldorf, der Schienenverkehr und das Autobahnnetz sind für unsere Kunden aus aller Welt und unsere Mitarbeitenden wichtig.“ IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz plädiert an die Verantwortlichen in der Region, die guten Standortqualitäten zu bewahren und auszubauen: „Wenn wir im internationalen Wettbewerb um Ansiedlungen bestehen wollen, müssen wir eine leistungsfähige Infrastruktur sowie Mobilfunk- und Breitbandversorgung sicherstellen.“ Auch eine Energieversorgung der Betriebe zu wettbewerbsfähigen Preisen gehört für Steinmetz zu den entscheidenden Standortfaktoren.