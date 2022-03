FitNeuss-Firmenlauf in Neuss : Gemeinsam läuft es sich am besten

Bei der Vorstellung des FitNeuss-Firmenlaufs (v.l.): Ralf Niedermeier, Reiner Breuer, Simon Kohler und Christian Pullen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach zwei Jahren Homeoffice und digitalen Meetings, in denen der Firmenlauf in Neuss nicht als Live-Veranstaltung stattfinden konnte, wird die neue Eventfläche, der Rennbahnpark, am 6. September wieder zum Mittelpunkt für Läufer.