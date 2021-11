Laternenumzug durch Neuss : Sankt Martin zieht auf neuen Wegen durch Neuss

Neuss Begleitet von seinen Knappen und mehreren Musikgruppen zog Sankt Martin am Mittwoch durch die Neusser Straßen. Ihm folgten 1200 Kinder, die stolz ihre selbst gebastelten Laternen präsentierten.

„Ich bin froh und glücklich, dass der Martinszug wieder stattfinden kann, wenn auch in leicht abgewandelter Form“, sagt Herten. Im Gegensatz zu den Vorjahren schlug der Zug nämlich eine andere Route ein und endete nach dem Vorbeimarsch am St. Martin an unterschiedlichen Orten. So sollte eine Ansammlung vieler Menschen vermieden werden. Zudem mussten die Kinder, die innerhalb ihres Klassenverbands am Umzug teilnahmen, während des Marschs eine Maske tragen.