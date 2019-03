An vier Straßen in Neuss: Lastwagen aus Wohngebiet verbannt

An vier Straßen in Neuss

Neuss An vier Straßen gelten zunächst testweise neue Regeln für parkende Brummis.

Die Stadt geht jetzt doch entschlossener gegen Lastwagen vor, die an öffentlichen Straßen und vor allem in Wohnquartieren abgestellt werden. An der Neusser Weyhe, der Weckhovener Straße sowie den Straßen Am Katzenberg und Auf`m Kamp sollen Zonenhalteverbote eingerichtet werden, von denen allerdings Personenwagen ausgenommen werden. Das geschieht zunächst nur für ein halbes Jahr zur Probe, dann soll Bilanz gezogen werden. Führt alleine die Beschilderung zum Erfolg, soll das Konzept nach Angaben der Verwaltung „auf andere problembehaftete Bereiche übertragen werden“.