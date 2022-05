Die Linke in Neuss : Linkenchefin Janine Wissler unterstützt in Neuss

Neuss Landtagskandidat für die Neusser Linken, Falk vom Dorff, hat bei seinem Wahlkampf Unterstützung von Linkenchefin Janine Wissler und NRW-Spitzenkandidaten Jules El-Khatib erhalten.

() Auf dem Platz vor dem Zeughaus hat der 34-Jährige Direktkandidat für Neuss sein Wahlprogramm vor kleiner Kulisse vorgestellt. Sein besonderes Anliegen: Die Bildungspolitik. Das Schulsystem sei veraltet, ein Umdenken müsse stattfinden. Er plädiert für eine gemeinsame Schule für alle, ohne Noten und ohne Hausaufgaben, „ohne Konkurrenz und Wettbewerb.“ Während der Corona-Pandemie hätten sich viele Missstände herauskristallisiert, die Ungleichheit zwischen armen und reichen Familien würde immer größer. Die schwarz-gelbe Landesregierung hätte in vielen Belangen zu spät reagiert und auch nicht „sozial verträglich“. Janine Wissler ist Falk vom Dorff dankbar: „Das Bildungssystem ist zutiefst unsozial.“ Die Linke werde im Landtag streiken, betont Wissler, El Khatib sowie Carolin Butterwegge seien zwei „tolle Spitzenkandidaten in NRW, die die linken Positionen glaubwürdig vertreten.“ Die Linke ist seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag vertreten. Aktuell sehen die Umfragewerte ebenfalls mäßig aus. In allen Umfragen bewegt sich Die Linke unter der Fünf-Prozent-Marke, auf die jüngsten Skandale – parteiinterner Sexismus und Rücktritt von Co-Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow – geht Janine Wissler nicht ein. Aber: „Wir brauchen Linke als laute Stimme gegen Rechts und wir können froh sein, der Druck von Links zu sein.“ Ob die Linke in den Landtag einziehen wird, zeigt sich dann nach der Wahl am 15. Mai.