Linke in Neuss : Linke wird zur Splitterpartei

Linke in Neuss

Neuss Roland Sperling, Vorsitzender von „Die Linke“ im Neusser Rat, hält seine eigene Partei im Moment für nicht wählbar.

Diesen Eindruck teilt das Parteiklientel in Neuss offenbar, denn mit nur 910 Erstimmen ereichte Direktkandidat Falk vom Dorff nicht einmal halb so viele Stimmen wie die Kandidatin 2017. Und mit 1,7 Prozent der Zweitstimmen (2017 waren es 4,1 Prozent) stürzt die Linke in Neuss zur Splitterpartei ab. „Enttäuschend“, sagte vom Dorff, zumal AfD-Kandidat Christof Rausch 4,6 Prozent der Erststimmen und seine Partei 4,8 Prozent der Zweitstimmen holte – aber unter dem Strich ebenfalls verlor.